Sturm "Bella" sorgt in Großbritannien für Schäden und in Frankreich für Stromausfälle

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der Wintersturm "Bella" hat in Teilen Großbritanniens für Stromausfälle und erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Im Osten Englands standen Häuser und Autos im Wasser. In Wales fiel der Strom zwischenzeitlich in 21.000 Wohnhäusern aus. In Südengland mussten Züge wegen überschwemmter Gleise gestoppt werden, ein umgestürzter Baum blockierte zudem eine der Hauptstrecken Richtung London. Der Sturm, der mit schweren Regenfällen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde unterwegs war, sorgte auch in Frankreich für Behinderungen. In den Küstenregionen Bretagne, Normandie und Hauts-de-France waren rund 18.000 Haushalte ohne Strom.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.12.2020 19:30 Uhr