Stunden nach der Sturmflut bricht ein Deich an der Ostsee

Stralsund: Nach der Sturmflut an der Ostseeküste gehen erste Schätzungen von Schäden im dreistelligen Millionenbereich aus. Flensburg erlebte ein Jahrhundert-Hochwasser. Stunden nach der Sturmnacht brach ein Deich auf der Halbinsel Darß in Mecklenburg-Vorpommern, das Wasser strömte in Richtung des Ferienorts Wieck. Aus den Boddengewässern zwischen der Ostsee und den vorgelagerten Inseln lief das Wasser nur langsam ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 01:00 Uhr