Stumtief Ylenia sorgt für Windstrom-Rekord

Bahn schränkt Verkehr wegen des Sturms ein

Berlin: Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr in Nord- und Westdeutschland wegen des Sturmtiefs ab sofort schrittweise ein. Für den Rest des Tages fahren keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin, so das Unternehmen, und auch nicht von Köln nach Hannover oder von Frankfurt am Main nach Amsterdam. Es könne bis Samstag zu Beeinträchtigungen kommen; die Böen des neuen Sturms seien vielleicht noch stärker als die bisher aufgetretenen. Über Bayern zieht das Tiefdruckgebiet von Nordwesten Richtung Alpen hinweg. Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden am Abend und in der ersten Nacht-Hälfte in Franken erwartet. Vor allem in Oberfranken und der Oberpfalz ist laut Bahn mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Ein Bahn-Sprecher rief Reisende dazu auf, Fahrten möglichst zu verschieben. Es gälten erneut Kulanzregelungen, gekaufte Tickets blieben gültig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2022 17:00 Uhr