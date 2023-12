Stürmisches Weihnachtswetter hält Einsatzkräfte in Nordbayern auf Trab

Bayreuth: Das Weihnachtsfest bedeutet für die Einsatzkräfte in Bayern in diesem Jahr viel Arbeit. Insbesondere für Teile Nordbayerns und die Oberpfalz warnen die Wasserwirtschaftsämter wegen der enormen Niederschläge vor größeren Überschwemmungen und Hochwasser. Die Feuerwehren waren nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht rund 150-mal im Einsatz, vor allem wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller. Auch die Lawinengefahr in den Bergen, insbesondere in den Berchtesgadener und Werdenfelser Alpen sowie am Allgäuer Hauptkamm, ist in höheren Lagen erheblich. Ein einzelner Wintersportler kann bereits massive Lawinen auslösen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 12:00 Uhr