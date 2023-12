Studierendenwerk fordert Anpassung der Bafög-Sätze

Berlin: Das Deutsche Studierendenwerk hat dazu aufgerufen, die Höhe der Ausbildungsförderung BAföG künftig an die Einkommens- und Preisentwicklung anzupassen. Der Vorstandsvorsitzende des DSW, Anbuhl, verwies in den Funke-Zeitungen darauf, dass andere Sätze regelmäßig erhöht würden. Als Beispiele nannte er Abgeordnetendiäten, Renten, Bürger- und Wohngeld. Anbuhl sprach von einer Investition in die Bildungsgerechtigkeit, die systematisch benachteiligt werde. Nach seinen Worten reicht die Bafög-Wohnkostenpauschale von 360 Euro im Monat nicht aus, um ein WG-Zimmer in einer deutschen Hochschulstadt zu bezahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 14:00 Uhr