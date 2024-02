Studierendenvertreter weisen Blume-Vorwürfe wegen Gender-Regeln zurück

München: In der Debatte über Gender-gerechte Sprache haben die Studierendenvertretungen von sieben bayerischen Hochschulen Aussagen von Wissenschaftsminister Blume scharf kritisiert. In der gemeinsamen Erklärung heißt es, bislang habe es noch keine Beschwerden wegen eines Genderzwangs gegeben. Es sei auch kein Fall bekannt, in dem es durch ein Nicht-Gendern zu schlechteren Bewertungen gekommen ist. Die Studierendenvertreter warfen Blume vor, das Thema ohne Grund zu forcieren. Die Ressourcen des Wissenschaftsministeriums sollten besser für die Lösung dringender Probleme im Hochschulbereich genutzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 22:00 Uhr