Studierende verlieren Interesse an Geisteswissenschaften

Wiesbaden: Immer weniger Studierende entscheiden sich für die Geisteswissenschaften. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist die Zahl der Studienanfänger in dieser Fächergruppe binnen 20 Jahren um gut ein Fünftel zurückgegangen. Im Studienjahr 2003 waren es noch rund 64.000, im Jahr 2023 dann nur noch rund 50.000 Erstsemester in den Geisteswissenschaften. Andere Fächer sind hingegen beliebter geworden, etwa Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie die Ingenieurwissenschaften. Zuletzt nahmen rund zwei Drittel der Studienanfänger ein Studium in einem der beiden Felder auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 10:00 Uhr