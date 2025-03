Studierende protestieren gegen Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters

Istanbul: Trotz eines Demonstrationsverbot haben Studierende gegen die Festnahme von Oberbürgermeister Imamoglu protestiert. Medienberichten zufolge stellte sich die Polizei den Demonstranten in den Weg. Es wurde demnach auch Tränengas eingesetzt. Imamoglu war am Morgen festgenommen worden – wenige Tage vor seiner geplanten Wahl zum Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei. Er gilt als aussichtsreicher Herausforderer von Präsident Erdogan bei kommenden Wahlen. Seine Partei spricht von einem "zivilen Putsch", mit dem die Regierung von Erdogan einen politischen Gegner ausschalten will. Und das Auswärtige Amt in Berlin nannte die Festnahme Imamoglus einen schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 19.03.2025 15:00 Uhr