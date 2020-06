Studierende können ab morgen Corona-Hilfe beantragen

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Studierende, die wegen Corona in Geldnot geraten sind, können ab morgen einen Zuschuss vom Bund beantragen. Bildungsministerin Karliczek kündigte an, dass die Soforthilfen von bis zu 500 Euro im Monat unabhängig von Alter und Semesterzahl gezahlt würden. Auch Studierende aus dem Ausland seien berechtigt. Das Geld müsse am Ende auch nicht zurückgezahlt werden. Karliczek sagte, damit werde das Sicherheitsnetz noch dichter. Bedingung ist laut Ministerium, dass die Studierenden zum Zeitpunkt der Antragstellung maximal 500 Euro auf dem Konto haben. Anträge können online gestellt werden - und zwar jeweils gesondert für die Monate Juni, Juli und August. - Die Opposition und Gewerkschaftsvertreter kritisierten die Hilfe als unzureichend und zu spät.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 22:00 Uhr