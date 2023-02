Studierende können ab 15. März Energiepreispauschale beantragen

Nachrichtenarchiv - 14.02.2023 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: In einem Monat sollen Studierende und Fachschüler die lang erwartete Energiepreispauschale beantragen können. Wie die Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt mitteilte, haben sich alle Bundesländer auf einen einheitlichen Start am 15. März geeinigt. Sachsen-Anhalt hat die digitale Plattform erarbeitet, die die dreieinhalb Millionen Berechtigten nutzen sollen. Wann die 200 Euro dann wirklich auf den Konten der Studierenden und Fachschüler ist, steht damit aber noch nicht fest. Mit der Sonderzahlung will die Ampel-Koalition die jungen Leuten angesichts der gestiegenen Energiepreise unterstützten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2023 19:00 Uhr