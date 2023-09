Studierende in München sollen auf Campingplätzen unterkommen

München: Wegen des Wohnungsmangels in der bayerischen Landeshauptstadt sollen Studierende zu Semesterbeginn übergangsweise auf Campingplätzen unterkommen. Ein entsprechendes Vorhaben lässt die Stadt gerade prüfen. Gerade zu Semesterbeginn suchten in sehr kurzer Zeit viele junge Menschen eine bezahlbare Bleibe, so Simone Burger von der SPD/Volt Fraktion im Stadtrat. Um nicht in einem teuren Hotel oder überteuerten Apartments schlafen zu müssen, könnten sich Studierende von Verwandten oder Freunden einen Camper ausleihen und auf dem Campingplatz wohnen. Dies sei aber nur eine Übergangslösung für wenige Wochen.

