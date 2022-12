Studienverbot für Frauen in Afghanistan stößt weltweit auf scharfe Kritik

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Bewaffnete Sicherheitskräfte in Afghanistan haben hunderten Studentinnen den Zugang zu Universitäten verwehrt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Gestern hatte die Taliban-Regierung Frauen den Zugang zu Hochschulen verboten. Das ist weltweit auf scharfe Kritik gestoßen. Laut UN-Generalsekretär Guterres verletzt die Verweigerung von Bildung nicht nur die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen, sondern wird auch einen - so wörtlich - fürchterlichen Einfluss auf die Zukunft des Landes haben. Guterres forderte einen gleichberechtigten Zugang für Frauen und Mädchen zu allen Stufen des Bildungssystems. Auch Bundesaußenministerin Baerbock und ihr US-Amtskollege verurteilten das Bildungsverbot für Frauen. Blinken sagte, die Taliban können erst damit rechnen, anerkannte Mitglieder der Staatengemeinschaft zu werden, wenn sie die Rechte aller Menschen in Afghanistan anerkennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 16:00 Uhr