Studie: Wien erneut lebenswerteste Stadt der Welt

Polizeigewerkschaft fordert strengere Einlasskontrollen in Freibädern

Die Gewerkschaft der Polizei hat sich für strengere Einlasskontrollen in Freibädern ausgesprochen. Nach Vorstellung der GdP sollen private Sicherheitsunternehmen für Ordnung am Eingang sorgen. Außerdem sprach sich die Gewerkschaft für mehr Videoüberwachung aus. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister fordert mehr Polizeipräsenz in den Bädern. "Wir erleben zunehmend Aggression und Respektlosigkeit in den Bädern", sagte Verbandspräsident Harzheim der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Besonders Kolleginnen seien betroffen und würden zum Teil auch bedroht. Am Montag war es zu einer Schlägerei in einem Berliner Freibad gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2023 04:00 Uhr