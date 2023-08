Studie sieht dramatische Verschlechterung des Bildungsniveaus

Berlin: Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. Wie der "Bildungsmonitor 2023" der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" zeigt, gibt es vor allem bei der Schulqualität und Integration negative Entwicklungen. Im Langzeitvergleich des Monitors, der zum 20. Mal erscheint, ist das Bildungsniveau seit 2014 kontinuierlich gesunken. Gleichzeitig ist der Erfolg bei der Bildung immer stärker abhängig von der sozialen Herkunft. Laut Studie schnitten Kinder aus bildungsfernen Haushalten oder mit Migrationshintergrund besonders schlecht ab. Nach Ansicht der Experten verliert Deutschland in der Bildung den Anschluss an die Weltspitze. Besonders kritisch sind demnach die mangelnden Sprachkenntnisse in der Grundschule. Als Konsequenz fordern die Studienautoren eine Vorschulpflicht für alle Kinder, die schlecht Deutsch sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 10:00 Uhr