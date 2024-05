Studie sagt deutlichen Rückgang bei Freiwilligen Feuerwehren voraus

Nürnberg: Einer Studie zufolge wird die Zahl der Feuerwehrleute in Bayern in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen. Das geht aus einer Untersuchung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm hervor. Darin heißt es, die aktuelle Zahl von 320.000 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten werde bis ins Jahr 2041 um etwa ein Drittel schrumpfen. Innenminister Herrman zeigte sich überrascht von einem weiteren Ergebnis der Studie: So wüssten viele in Bayern nicht, dass der Feuerwehrdienst überwiegend ehrenamtlich geleist werde. 96 Prozent der Feuerwehrleute täten das freiwillig. Herrmann rief die Bevölkerung zum Engagement bei der Feuerwehr auf.

