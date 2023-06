Studie: Rund jede siebte deutsche Firma passt sich an Klimawandel an

Kurzmeldung ein/ausklappen Mini-U-Boot ist vermutlich schon am Sonntag implodiert

New York: Die fünf Menschen an Bord des Mini-U-Boots "Titan" sind tot. Die US-Küstenwache teilte nach dem Fund von Trümmerteilen im Nordatlantik mit, das Tauchboot sei durch eine "katastrophale Implosion" zerstört worden. Laut Medienberichten hatte die US-Marine das Geräusch der Implosion schon am Sonntag erfasst, und zwar mit einem geheimen akustischen Überwachungssystem, das U-Boote aufspüren soll. Ein ferngesteuerter Tauch-Roboter hatte die Wrackteile gestern in gut 3.800 Metern entdeckt - darunter auch die Druck-Kammer, in der die Menschen saßen. Mehrere Länder waren in den vergangenen Tagen an der Suche beteiligt. Nun soll der zeitliche Ablauf des Unglücks genau rekonstruiert werden.

