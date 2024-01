Studie: Rückschlag für Bemühungen um mehr Frauen in Dax-Vorständen

München: Die Bemühungen um einen höheren Frauenanteil in den Vorständen der Dax-Unternehmen haben im vergangenen Jahr einen Rückschlag erlitten. Das ergab eine Analyse der Vorstandsgremien der 40 Firmen. Demnach schieden neun Frauen aus, während es nur acht Neubesetzungen mit Frauen gab. Keine der ausgeschiedenen weiblichen Vorstände ging laut der Studie aufgrund des Erreichens der Altersgrenze. Stattdessen waren sieben der neun ausgeschiedenen weiblichen Dax-Vorstände drei Jahre oder kürzer im Amt. Bei den Männern schieden nur 15 Prozent wieder so früh aus. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass der Frauenanteil in den Dax-Unternehmen bei derzeit rund 23 Prozent stagniert, nachdem die gesetzliche Quote erfüllt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 19:00 Uhr