Studie offenbart hohe Folgekosten durch Klimawandel

Kabinett findet bisher keine Lösung im Streit über Haushalt

Meseberg: Bei ihrer Kabinettsklausur ist es der Bundesregierung offenbar nicht gelungen, schwelende Konflikte zu lösen. Zwar betonte Kanzler Scholz zum Abschluss der Tagung auf Schloss Meseberg, dass die Gespräche konstruktiv gewesen seien. Finanzminister Lindner erklärte jedoch bei derselben Pressekonferenz, man habe die Differenzen zur Haushaltsplanung für das kommende Jahr noch nicht ausgeräumt. Mehrere Ministerien haben einen zusätzlichen Finanzbedarf von zig Milliarden Euro angemeldet. Der Finanzminister hingegen will die Schuldenbremse einhalten. In gut einer Woche will das Kabinett die Eckpunkte für den Haushalt 2024 beschließen. Keine Einigung gab es demnach auch beim geplanten Aus für Neuwagen mit Verbrennermotor in der EU ab 2035. Lindner beharrt auf Ausnahmen für Fahrzeuge, die ausschließlich mit sogenannten E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen, betrieben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2023 16:00 Uhr