Studie nennt hohe Zustimmungswerte für Arbeiten im Homeoffice

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Eine Studie zeigt, wie sich das Arbeitsleben vieler Menschen in der Corona-Pandemie verändert hat. Demnach hätten bereits in den ersten Wochen der Krise mehr als 40 Prozent der Befragten angegeben, dass sie zumindest ab und zu im Homeoffice arbeiten. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, hat das das Forschungsinstitut für Digitale Transformation herausgefunden. Die Zustimmung der Beschäftigten zur Arbeit von zu Hause aus ist groß: Lediglich jeder fünfte Befragte gab an, im Homeoffice unzufrieden zu sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 03:00 Uhr