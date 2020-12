Studie: Klarsichtmasken bieten keinen Schutz

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Klarsichtmasken bieten keinen ausreichenden Schutz vor einer Corona-Infektion. Das hat eine Untersuchung der Hochschule München ergeben, über die der BR berichtet. Demnach werden andere Personen Aerosolen ausgesetzt, weil bei den Klarsichtmasken ein Spalt zwischen Plastik und Gesicht entsteht. Aus den Ergebnissen sei klar erkennbar, dass dieses Maskendesign für den Infektionsschutz in keiner Weise geeignet sei, sagte Christian Schwarzbauer, Professor für Medizintechnik und Medizininformatik an der Hochschule München. Auch bei Klarsichtmasken, die enger anliegen, könne die ausgeatmete Luft seitlich und nach unten entweichen, so das Ergebnis der Studie.

