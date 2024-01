Studie ermittelt großes Ausmaß von Missbrauch in evangelischer Kirche

Hannover: In der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Diakonie hat es deutlich mehr Fälle von sexualisierter Gewalt gegeben als bisher angenommen. Laut einer unabhängigen Studie, die in Hannover vorgelegt wurde, gibt es mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 mutmaßliche Täter. Offenbar gibt es aber noch eine weitaus höhere Dunkelziffer. Bisher ging man von 900 Fällen aus. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, bat bei der Vorstellung um Entschuldigung. Diese abgründige Gewalt, die so vielen Menschen angetan wurde, habe sie zutiefst erschüttert. Die Ergebnisse der Studie werde die Kirche mit Demut annehmen, so die Hamburger Bischöfin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 14:00 Uhr