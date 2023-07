Studie des bayerischen Sozialministeriums sagt Ende des Erziehermangels voraus

Meldungsarchiv - 31.07.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Sozialministerin Scharf geht davon aus, dass es in Bayern bis zum Schuljahr 2027/28 ausreichend Erzieherinnen und Erzieher geben wird. Das habe eine von ihrem Haus in Auftrag gegebene Studie ergeben, die sie am Vormittag vorstellt. Voraussetzung sei, dass sich der Fachkräftezuwachs der letzten Jahre fortsetze. Einer zweiten Studie zufolge entstehen bis 2028 130.000 neue Betreuungsplätze für Grundschulkinder, so Scharf. - Der Rechtsanspruch für Eltern auf Ganztagsbildung und - betreuung gilt allerdings bereits ein Jahr früher, ab dem Schuljahr 26/27.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2023 11:00 Uhr