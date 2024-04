Studie: Bis zu elf Millionen Tonnen Plastikmüll auf dem Meeresgrund

Canberra: Im Schnitt gelangt jede Minute eine volle Müllwagen-Ladung Plastik in die Weltmeere. Das meiste davon sinkt wohl auf den Meeresboden. Das haben australische und kanadische Wissenschaftler in einer gemeinsamen Studie herausgefunden. Demnach befinden sich auf dem Grund der Ozeane heute schätzungsweise bis zu bis elf Millionen Tonnen Plastikmüll. Die Forscher setzten ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge ein. Die Untersuchung konzentrierte sich auf größere Gegenstände wie Netze, Becher oder Plastiktüten. Die Plastikverschmutzung auf dem Meeresboden könnte nach Schätzung der Wisshenschaftler bis zu 100-mal größer sein, als die Menge Plastik, die an der Meeresoberfläche schwimmt.

