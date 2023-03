Studie beziffert enorme Folgekosten durch Klimawandel

Nachrichtenarchiv - 06.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Experten gehen davon aus, dass auf Deutschland in den nächsten Jahrzehnten enorme Kosten infolge des Klimawandels zukommen. Wie eine Studie ergab, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hatte, muss die Volkswirtschaft hierzulande bis Mitte des Jahrhunderts mit einer Summe von bis zu 900 Milliarden Euro rechnen. Das sei der Maximalbetrag, wenn sich der Klimawandel stark auswirke. Bei einem schwächer ausgeprägten Klimawandel sei mit Folgekosten von rund 280 Milliarden Euro zu rechnen. In der Studie wurde berücksichtigt, welche massiven Schäden durch Dürren und Überflutungen in den vergangenen Jahren entstanden sind. Auch indirekte Auswirkungen wurden miteinberechnet: Zum Beispiel Fälle, in denen der Warenverkehr infolge von Niedrigwasser in Flüssen beeinträchtigt war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2023 12:00 Uhr