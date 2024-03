Studie: Bargeldlose Zahlung setzt sich immer mehr durch

Bonn: In Deutschland zahlen immer weniger Verbraucher an der Ladenkasse mit Bargeld. Wie eine Befragung der Postbank ergab, nutzen mittlerweile zwei Drittel der Kunden Bank- und Kreditkarten, Handy oder Smartwatch. Vor fünf Jahren war das Verhältnis noch umgekehrt. Damals hatten zwei Drittel noch bar bezahlt. Als Gründe gaben die meisten Befragten an, die kontaktlose Bezahlung sei einfacher und schneller. Viele nannten auch Hygienegründe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 14:00 Uhr