Studie: Arktis könnte schon früher im Sommer eisfrei sein

Meldungsarchiv - 07.06.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Seoul: Die Arktis könnte schon in den 2030er-Jahren im Sommer eisfrei sein - und damit ein Jahrzehnt früher als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, in der Wissenschaftler auf Grundlage von Satellitendaten den Rückgang der Meereisfläche in der Region um den Nordpol über 40 Jahre untersucht haben. Demnach gilt dies selbst bei einem Szenario mit geringem CO2-Ausstoß. Die Forscher erwarten dadurch Auswirkungen für menschlicher Gesellschaften und Ökosysteme über die Arktis hinaus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2023 05:00 Uhr