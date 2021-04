Studentenwerke zahlen 135 Millionen Corona-Nothilfe aus

Hausarztpraxen bekommen nach Ostern eine Million Impfdosen

Berlin: Zum Impfstart nach Ostern werden in die Praxen der Hausärzte rund eine Million Impfdosen geliefert. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt. Nach seinen Worten bekommen die Hausärzte in den ersten zwei Wochen ausschließlich den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Danach komme noch Astrazeneca hinzu und später Johnson & Johnson. Ende April soll die Impfkampagne Spahn zufolge an Fahrt aufnehmen. Dann sollen die Arztpraxen wöchentlich mehr als drei Millionen Impfdosen zur Verfügung haben. Wenn mehr Vakzin an den Großhandel geliefert wird, sollen auch Fach- und Privatärzte mitimpfen können. Neben dem Thema der Hausärzteimpfung betonte Spahn, die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern zu wollen und damit auch ihnen mehr Wertschätzung entgegen zu bringen. Er hoffe, dass viele in diesem wichtigen Beruf bleiben oder zurückkommen, so Spahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 15:00 Uhr