Studentenwerk kritisiert Bafög-Erhöhung als zu niedrig

WHO-Notfallkomitee tagt zu Affenpocken

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat ihr Notfallkomitee zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen. Grund ist die zunehmende Verbreitung der Affenpocken. Unabhängige Fachleute beraten, ob die öffentliche Gesundheit in größerem Umfang bedroht ist und ob die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen soll. WHO-Chef Tedros hatte den Affenpocken-Ausbruch in der vergangenen Woche als ungewöhnlich und beunruhigend bezeichnet. In den vergangenen Monaten wurde die Infektionskrankheit in rund 40 Ländern nachgewiesen, in denen sie üblicherweise nicht vorkommt, darunter auch Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2022 08:00 Uhr