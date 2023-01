Studentenwerk forderte höhere Sätze beim Bafög

Nachrichtenarchiv - 03.01.2023 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Deutsche Studierendenwerk fordert wegen der hohen Inflation, dass die Bafög-Sätze erneut angehoben werden. Sonst drohe vielen Studenten in diesem Jahr eine erhebliche finanzielle Schieflage, sagte Generalsekretär Anbuhl der Stuttgarter Zeitung. Die jüngste Erhöhung um knapp sechs Prozent sei komplett von der Inflation aufgefressen worden. Anbuhl beklagte, dass etwa der Regelsatz beim Bürgergeld jetzt bei 502 Euro liege, beim Bafög aber nur bei 452 Euro - also 50 Euro unterhalb dessen, was der Staat bei anderen als unbedingt zum Leben notwendig erachte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2023 01:00 Uhr