Studentenproteste sorgen für Polizeieinsätze in New York und Los Angeles

Los Angeles: Der Krieg im Nahen Osten sorgt weiter für Proteste an Universitäten in den USA. In der Nacht wurde ein von pro-palästinensischen Aktivisten besetztes Gebäude auf dem Campus der New Yorker Columbia-Universität geräumt, rund 100 Studenten wurden in Gewahrsam genommen. Auch an der University of California in Los Angeles kam es zu Ausschreitungen. Pro-palästinensische Demonstranten schützten ihr Zeltlager mit Barrikaden. Gegendemonstranten versuchten, diese niederzureißen. Die Kontrahenten gingen mit Stöcken und Stühlen aufeinander los, bis die Polizei die Gruppen trennte. Wie viele Verletzte es gab, ist noch unklar. Seit Beginn der propalästinensischen Studentenproteste wurden in den USA laut Medienberichten mehr als 1.000 Demonstranten vorläufig festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 14:00 Uhr