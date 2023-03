Studenten können 200 Euro Energiepreispauschale beantragen

Kurzmeldung ein/ausklappen Wolken, Sonne und Schauer, Höchstwerte 3 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bei lebhaften Winden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Von Nordwesten her gebietsweise Regen-, Graupel- und anfangs Schneeschauer. Höchstwerte 3 bis 8 Grad. In der Nacht im Süden einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer. Tiefstwerte um -3 Grad. Die weiteren Aussichten: in den nächsten Tagen trocken und freundlich, vor allem am Freitag und Samstag viel Sonnenschein. Höchstwerte 7 bis 19 Grad, Tiefstwerte +6 bis -2 Grad

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2023 09:45 Uhr