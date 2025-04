Studenten in Serbien blockieren Eingänge zu Rundfunksendern

Belgrad: In Serbien ist es erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Die von Studenten angeführten Demonstrationen richteten sich vor allem gegen die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Eingänge zu Studios und Büros wurden blockiert. Die Studenten werfen den Rundfunkanstalten vor, über die Demonstrationen nicht zu berichten und die Protestwelle zu ignorieren. Seit dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad mit 16 Toten gehen die Menschen in Serbien gegen Korruption und Misswirtschaft auf die Straßen.

