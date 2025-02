Studenten blockieren erneut Verkehr in serbischen Städten

Belgrad: In Serbien gibt es auch gut drei Monate nach dem Einsturz eines Bahnhofsdachs mit 15 Toten Proteste. Über mehrere Stunden blockierten hunderte Studenten in der Hauptstadt Belgrad jetzt wieder wichtige Straßen. In anderen größeren Städten kam es zu ähnlichen Aktionen. Die Demonstranten machen die Regierung für das Unglück mitverantwortlich und werfen ihr Korruption vor. Ministerpräsident Vucevic trat bereits zurück. Das eingestürzte Vordach gehörte zum erst kürzlich renovierten Hauptbahnhof von Novi Sad.

