Student bleibt nach Badeunfall am Starnberger See verschwunden

Suche nach vermisstem Studenten am Starnberger See geht weiter: Der 23-Jährige gilt seit gestern Nachmittag als verschollen. Er war von einem Elektroboot ins Wasser gesprungen und plötzlich untergegangen. Bei der Suche in der Starnberger Bucht setzt die Polizei auch einen Unterwasserroboter und speziell ausgebildete Spürhunde ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2025 15:45 Uhr