Student aus Baden-Württemberg erhält Nachwuchs-Oscar

Los Angeles: Ein Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Wie die Jury in Beverly Hills bekannt gab, siegte der Kurzfilm "The Beauty" des Schweizers Pascal Schelbli in der Sparte Animation im internationalen Wettbewerb. Der Streifen zeigt die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll und war Schelblis Abschlussarbeit für die Filmakademie in Ludwigsburg. Insgesamt wurden die Studenten-Oscars in sieben Kategorien vergeben - ausgewählt aus knapp 1.500 Beiträgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2020 09:00 Uhr