Struktur der neuen Brücke von Genua ist fertig

Genua: In der norditalienischen Stadt ist beim Bau der neuen Autobahn-Brücke, die den West- und Ostteil verbindet, ein wichtigter Schritt erfolgt: Die Struktur ist fertig. Dazu wurde heute das letzte Deck-Teil in die Höhe gehoben. Regierungschef Conte sagte beim Besuch der Baustelle, der Wiederaufbau sei ein "Licht, das Italien Hoffnung gibt". Genua sei ein Modell für das Italien, das wieder aufsteht. Die Morandi-Autobahnbrücke war vor zwei Jahren eingestürzt, 43 Menschen starben. Nach dem Einsatz des letzten Deck-Teils müssen jetzt noch die Fahrbahnen asphaltiert und Beleuchtung und Verkehrsleitsysteme angebracht werden. Anfang Juli soll die Brücke für den Verkehr öffnen. Die Bauarbeiten an dem Viadukt gingen trotz Corona-Krise weiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 13:45 Uhr