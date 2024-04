Struff gewinnt ATP-Turnier in München, Bremen besiegt Stuttgart

Zum Sport: Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sein erstes ATP-Turnier gewonnen. Im Finale der BMW-Open in München besiegte der 33-Jährige Taylor Fritz aus den USA in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3. Formel-Eins-Weltmeister Max Verstappen hat den Großen Preis von China gewonnen. Der Red-Bull-Pilot siegte in Shanghai vor Lando Norris im McLaren und seinem Teamkollegen Sergio Perez. Und in der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen seine Sieglos-Serie beendet. Im Weserstadion fügten die Bremer mit einem 2:1 dem VfB Stuttgart die erste Niederlage nach elf ungeschlagenen Ligaspielen zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 18:00 Uhr