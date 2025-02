Stromversorgung in Ukraine ist nach russischen Angriffen eingeschränkt

Kiew: Nach erneuten Angriffen Russlands auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine ist dort die Stromversorgung eingeschränkt. Nach Angaben von Energieminister Galuschtschenko haben die Angriffe in der Nacht begonnen und hielten auch am Morgen noch an. Um mögliche Folgen für das Energiesystem zu minimieren, seien Notfallbeschränkungen für die Versorgung mit Elektrizität verhängt worden. Russland nimmt im Krieg gegen die Ukraine regelmäßig Energieanlagen ins Visier, darunter auch Wasserkraftwerke. Trotz verstärkter Schutzmaßnahmen und Stromimporten aus der EU kommt es infolgedessen immer wieder zu Stromausfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2025 10:00 Uhr