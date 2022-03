Stromversorgung in Tschernobyl ist zum Teil repariert

Westliche Verbündete planen neue Strafen gegen Russland

Versailles: Die EU-Staaten haben sich mit den USA und anderen Verbündeten auf weitere Strafmaßnahmen gegen Russland verständigt. So sollen der Russischen Föderation handelspolitische Vergünstigungen entzogen werden, was etwa den Weg für höhere Zölle auf russische Waren freimachen würde. Geplant sind außerdem ein Verbot des Exports von Luxusgütern nach Russland sowie seitens der USA auch Einfuhrverbote für russische Güter wie Wodka, Meeresfrüchte und Diamanten. Außerdem soll Russland Kreditprivilegien bei multilateralen Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds verlieren. "Putin ist der Aggressor und Putin muss den Preis zahlen ", sagte US-Präsident Biden wörtlich. Die EU kündigte zudem weitere Militärhilfen an. Eine erste Tranche von 500 Millionen Euro war bereits Ende Februar an die Ukraine gegangen. Jetzt sollen noch einmal 500 Millionen Euro Militärhilfe hinzukommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 23:00 Uhr