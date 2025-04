Stromversorgung in Teilen Spaniens wiederhergestellt

Madrid: Ein massiver Stromausfall hat ganz Spanien und Portugal sowie Südwestfrankreich getroffen. In Teilen Spaniens ist die Versorgung inzwischen wiederhergestellt. Der Regional- und Fernverkehr der Bahn ruht aber noch. An den Flughäfen kommt es zu stundenlangen Verspätungen. In Madrid, Barcelona oder Sevilla standen die U-Bahnlinien still. In den sozialen Netzwerken sind Menschen zu sehen, die versuchen, aus den dunklen Metro-Tunneln ins Freie zu kommen. Krankenhäuser mussten auf Notstromaggregate umschalten. Ähnliche Berichte gibt es aus Portugal. Die Ursache für den Stromausfall ist noch unklar. Regierungschef Sánchez erklärte, keine Hypothese werde ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 00:00 Uhr