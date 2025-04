Stromversorgung in Teilen Spaniens wiederhergestellt

Madrid: Der Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel wird langsam behoben. Nach Angaben der Behörden haben einige Regionen im Norden, Süden und Westen Spaniens wieder Elektrizität. In ganz Spanien und Portugal sowie in Südwestfrankreich war am Mittag aus bisher ungeklärten Gründen der Strom ausgefallen. Nach Angaben des Netzbetreibers dauert die vollständige Wiederherstellung noch einige Stunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2025 17:45 Uhr