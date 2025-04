Stromversorgung auf der iberischen Halbinsel wird wiederhergestellt

Madrid: Nach dem großflächigen Stromausfall in Spanien und Portugal normalisiert sich die Lage für Millionen Menschen langsam. Der spanische Netzbetreiber Red Electrica teilte gegen 4 Uhr morgens mit, dass über 87 Prozent der Stromversorgung wiederhergestellt seien. Ministerpräsident Sánchez hatte in einer Fernsehansprache eine Rückkehr zum Normalzustand für heute in Aussicht gestellt. Eine Ursache für den Blackout nannte er nicht. Wegen des massiven Stromausfalls waren gestern auf der iberischen Halbinsel unzählige Menschen in Zügen, U-Bahnen und Aufzügen festgesessen, sowie Reisende an Flughäfen gestrandet. Auch Internet und Telefonnetze funktionierten nicht mehr. Krankenhäuser mussten auf Notstromaggregate umschalten. Die Hauptstadt Madrid war mehr als neun Stunden lang fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Auch in Portugal gab es gegen Mitternacht in den meisten Haushalten laut Netzbetreiber wieder Strom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 06:00 Uhr