Stromversorgung auf der iberischen Halbinsel wird wiederhergestellt

Madrid: Nach dem massiven Stromausfall auf der iberischen Halbinsel ist die Stromversorgung zur Hälfte wieder hergestellt. Nach Angaben des spanischen Verkehrsministeriums sind aber noch elf Züge mit Passagieren an Bord gestrandet. Diese müssen noch versorgt werden. In ganz Spanien und Portugal sowie in Südwestfrankreich war am Mittag der Strom ausgefallen. Die Ursache ist bisher unbekannt. In sozialen Netzwerken sind Menschen zu sehen, die versuchen, aus den dunklen Metro-Tunneln ins Freie zu kommen. Krankenhäuser mussten auf Notstromaggregate umschalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 01:00 Uhr