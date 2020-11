Stromverbrauch in Deutschland steigt durch die Energiewende offenbar stark an

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Stromverbrauch in Deutschland wird bis zur angestrebten Klimaneutralität im Jahr 2050 deutlich ansteigen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Demnach wächst der Stromverbrauch im Vergleich zu 2018 um 60 Prozent an, vor allem, weil mehr Autos und Heizungen elektrisch betrieben werden, statt mit Öl oder Gas. Schon 2030 liege der Strombedarf höher, als das Wirtschaftsministerium in einem Gesetzentwurf zum Ökostrom-Ausbau annimmt. So heißt es in der Berechnung, die für die grünennahen Denkfabriken Agora und die Stiftung Klimaneutralität erstellt wurde. Derzeit berät der Bundestag über eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Ziel ist es, dass bis 2030 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommt. Bis 2050 dürfen Öl, Kohle und Erdgas dann gar keine Rolle mehr spielen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 09:15 Uhr