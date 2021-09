Stromtankstellen müssen für Kreditkarten ausgestattet werden

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Streit um das Bezahlen an Ladesäulen für E-Autos hat der Bundesrat eine wegweisende Entscheidung gefällt. Neue Stromtankstellen müssen demnach von Juli 2023 an mit Lesegeräten für Kredit- und Girokarten ausgestattet sein. Damit folgte die Länderkammer mehrheitlich dem Vorschlag der Bundesregierung, die Ladesäulenverordnung in diesem Punkt zu ändern. Die Kreditwirtschaft hatte sich für ein System eingesetzt, das Nutzern von Elektroautos das Bezahlen mit gängigen Bankkarten ermöglichen soll. Der Verband der Automobilindustrie und die Energiewirtschaft hatten sich gegen das Vorhaben gestemmt und mit den hohen Kosten für den Einbau von Lesegeräten argumentiert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.09.2021 12:15 Uhr