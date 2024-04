Strompreise sind laut Habeck trotz Atomausstiegs gefallen

Berlin: Ein Jahr nach dem Atomausstieg in Deutschland hat Wirtschaftsminister Habeck diese politische Entscheidung erneut verteidigt. Alle an die Wand gemalten Schreckensszenarien seien nicht eingetreten, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Strompreise seien gefallen und auch die CO2-Emissionen gingen herunter, so Habeck. CDU-Generalsekretär Linnemann sprach dagegen von einem "historischen Fehler", den die Union korrigieren wolle. Deutschland sei abhängiger von Stromimporten geworden, so Linnemann. Auch der Präsident der Industrie- und Handelskammer, Adrian, beklagte die Kosten für Energie. Diese seien in Deutschland teilweise bis zu viermal so hoch wie in anderen Ländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 12:00 Uhr