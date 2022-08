Strompreise: Scholz und Fiala kündigen Gegenmaßnahmen an

Ukraine startet Großoffensive zur Rückeroberung von Cherson

Kiew: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine Großoffensive gestartet, um die besetzte Region Cherson zurückzuerobern. Das zuständige Militärkommando Süd rief die Zivilbevölkerung auf, die umkämpften Gebiete zu verlassen. Die russische Armee hatte die Großstadt Cherson kurz nach Beginn der Invasion eingenommen. Diese grenzt an die annektierte Schwarzmeer-Insel Krim und ist deshalb von strategischer Bedeutung. Mit Hilfe moderner Waffensysteme aus dem Westen ist es Kiew in den vergangenen Wochen gelungen, den russischen Vorstoß in der Süd- und Ost-Ukraine erheblich zu verlangsamen. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es am Abend, die jüngste Offensive der Ukrainer sei erbärmlich gescheitert. Sie hätten bei ihren Vorstößen in den Regionen Mykolaiw und Cherson signifikante Verluste erlitten.

