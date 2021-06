Strompreise in Deutschland sind besonders hoch

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im zweiten Jahr in Folge haben Verbraucher in Deutschland europaweit am meisten für Strom gezahlt. Laut Statistischem Bundesamt mussten kleine Haushalte mit einem Stromverbrauch von 1.200 Kilowattstunden im vergangenen Jahr mehr als 34 Cent pro Kilowattstunde zahlen - bei Haushalten mit einem Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden waren es fast 30-einhalb. Im EU-Durchschnitt dagegen sank der Strompreis auf rund 21 Cent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 07:00 Uhr