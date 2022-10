Strompreisbremse soll schon im Januar kommen

Nachrichtenarchiv - 24.10.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bund will schon ab Januar einen Teil der Stromkosten übernehmen. Das sagte Wirtschaftsminister Habeck in einem Interview. Für einen Grundverbrauch an Strom sei eine Preisgrenze geplant - nur für darüber hinaus bezogenen Strom müssten Verbraucher dann Marktpreise zahlen. Was die Finanzierung der Strompreisbremse betrifft, zeigte sich Habeck zuversichtlich. Es sei allerdings extrem komplex, den Stromproduzenten deren Krisengewinne wieder wegzunehmen. Bis alles geklärt ist, soll die Strompreisbremse aus dem 200 Milliarden schweren Abwehrschirm bezahlt werden - so wie auch die Gaspreisbremse, die für Privathaushalte und Kleinbetriebe ab März gelten soll. Die CDU nennt das deutlich zu spät. Fraktionsvize Spahn sagte, eine Winterhilfe, die erst im März komme, ergebe keinen Sinn. Spahn schlug vor, über Energiepauschalen für Geringverdiener nachzudenken oder über Sofortzahlungen für gefährdete Betriebe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2022 14:15 Uhr