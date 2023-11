Strompreis für Kleinverbraucher in Deutschland besonders hoch

Berlin: Die Strompreise für Privathaushalte sind in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern besonders hoch. Das geht aus Daten des statistischen Bundesamtes hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegen. Am stärksten betroffen sind demnach Geringverbraucher bis 5000 Kilowattstunden: Nur in Belgien und Liechtenstein müssten Ein-Personen-Haushalte mehr bezahlen als in Deutschland. In Spanien, Österreich und Frankreich dagegen koste die Kilowattstunde deutlich weniger, teilweise nur die Hälfte. Die Daten hatte die Linkspartei beim statistischen Bundesamt abgefragt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2023 04:00 Uhr